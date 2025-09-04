Заседание коалиции желающих в Париже / © Офис президента Украины

Реклама

Принять участие в силах поддержки в Украине после войны обязались 26 европейских стран.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

По его словам, 26 стран обязались принять участие в силах поддержки в Украине, будь то наземным, морским или воздушным путем, после войны.

Реклама

«На самом деле у нас сегодня есть 26 стран, другие также определят свою позицию в дальнейшем. Они решили привлечь своих военных в Украине на земле или в воздухе или в море для того, чтобы обеспечить безопасность украинцев. Это будет день, который наступит после прекращения огня или мира», — говорит президент Франции.

Он уточнил, что эти войска не будут вести никакой войны против России, но эти силы «должны гарантировать мир» и «очень четко подать стратегический сигнал».

По словам Макрона, европейские войска будут размещены не на линии фронта, а в «географических локациях, которые в дальнейшем будут определены».

«Они должны предотвратить любую повторную агрессию и обеспечить безопасность Украине», — подытожил глава Франции.

Реклама

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что участники «коалиции решительных» обсудили создание многонациональных сил для Украины.