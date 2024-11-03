Войска КНДР на войне: дипломат сообщил подробности соглашения между Ким Чен Ыном и Путиным

Отправка солдат Северной Кореи на войну в Украину является достаточно выгодным соглашением для Пхеньяна. Ведь КНДР покроет за счет соглашения с Москвой финансовый и продовольственный кризис.

Об этом заявил бывший посол Южной Кореи в России Ви Сон Лак, сообщает The Korea Herald.

"Четыре миллиона тонн зерна, которые, по словам Северной Кореи, она производит в год, на самом деле на один миллион тонн меньше, чем нужно, чтобы прокормить страну. Если РФ предлагает 600-700 тысяч тонн риса, то этого достаточно, чтобы покрыть больше половины. того, что нужно КНДР для удовлетворения годового спроса", – высказался политик.

По словам дипломата, снизить дефицит продовольствия в КНДР поможет торговля оружием с Москвой, северокорейскими артиллерийскими снарядами.

Кроме того, соглашение позволит Северной Корее воевать вместе с Россией на Корейском полуострове в случае непредвиденных обстоятельств, говорит Ви Сон Лак.

"Если на Корейском полуострове когда-нибудь начнется война, КНДР может рассчитывать на то, что РФ придет на помощь", – считает он.

Также некоторые детали соглашения между КНДР и РФ раскрыли и в Институте стратегии национальной безопасности Южной Кореи (INSS.). Там убеждены, что решение отправить северокорейские войска в Россию за несколько недель до выборов президента в США приняли не просто. Ведь Пхеньян хочет привязать Москву к своей внешней стратегии, ускорив процесс отправки своих войск.

"США при Дональде Трампе могут выйти из Украины, что подорвет один из основных столпов новой структуры, напоминающий холодную войну, которую Пхеньян настойчиво строил в последние годы в тесном сотрудничестве с Москвой", — говорится в докладе INSS.

Отмечается, что за участие в войнах солдату КНДР будут выплачивать около 2000 долларов ежемесячно. В Национальной разведывательной службе Южной Кореи отмечают, что в РФ отправят не менее 10 тысяч северокорейских военных. Следовательно, суммарный ежегодный размер выплат составит более 200 миллионов долларов.

Еще одной деталью соглашения является то, что РФ помогает КНДР с передовыми космическими технологиями, упомянули в разведслужбе Южной Кореи. В ведомстве полагают, что Северная Корея хочет запустить еще один военный разведывательный спутник.