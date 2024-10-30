Войска КНДР против Украины: у Зеленского рассказали, как будут реагировать Сеул и Киев

По словам Никифорова, Украина и Южная Корея на этой неделе определят формат взаимодействия.

На этой неделе определится формат сотрудничества между Украиной и Южной Кореей на фоне отправки войск КНДР в Россию.

Об этом заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона.

Он отметил, что позиция Сеула относительно отправки северорейских войск на помощь РФ является наиболее четкой в мировом сообществе.

"Был телефонный разговор между лидерами двух стран. Республика Корея присылает в Украину свою делегацию. После этого украинская делегация уже отправится в Республику Корея. Для того чтобы координировать усилия, думать над общим ответом, и для того, чтобы усиливать Украину – экспертно, разведданными .На этой неделе как раз формат такого взаимодействия между двумя странами по этому вопросу кристаллизуется, и я думаю, что в конце этой недели или на следующей неделе уже будут какие-то новости относительно того, как идет это сотрудничество", – сказал Никифоров.

Также представитель президента заявил, что реакция других стран на привлечение Россией северокорейских военных должна быть более жесткой.

Напомним, в американском Пентагоне сообщили, что Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в войне в Украине. Военные могут присоединиться к боевым действиям уже в течение следующих нескольких недель.

Ранее издание Вloomberg написало, что в свою очередь Южная Корея рассматривает возможность поставки оружия непосредственно в Украину. В Сеуле прокомментировали эти слухи.

Также сообщалось, что Южная Корея может отправить военных наблюдателей в Украину.

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