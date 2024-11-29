Войска НАТО в Украине: в Польше заявили, что в настоящее время такой вариант не рассматривается

Ранее о возможной отправке войск в Украину говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава Министерства национальной обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что в настоящее время внутри НАТО не ведется никаких дискуссий по отправке войск Альянса в Украину.

Об этом он заявил в комментарии польским журналистам в Кракове, передает Defence24.pl.

"Сейчас нет дискуссии на эту тему", — отметил польский вице-премьер.

Он призвал СМИ не воспринимать всерьез информацию, что такое решение было принято и скоро войска НАТО появятся в Украине.

Косиняк-Камыш заявил, что ранее на эту тему высказывался президент Франции Эммануэль Макрон, "но с тех пор ничего не изменилось".

"Польша обучает украинских военных здесь и сейчас, в Польше, и не направляет свои войска в Украину", — подчеркнул министр национальной обороны РП.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что государства НАТО не поддержали идею о размещении войск Альянса в Украине, несмотря на привлечение других стран в войну на стороне России.

Кроме того, мы ранее информировали, что Рютте сказал, удастся ли НАТО с Трампом посадить Путина за стол переговоров.

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