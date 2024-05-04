Войска РФ могут быть на границах Польши: Боррель назвал Россию самой большой угрозой для Европы

Нынешняя Россия, которая при президентстве диктатора Владимира Путина вернулась к имперскому восприятию мира, является самой большой экзистенциальной угрозой для Европы. Европейцы должны отдавать себе отчет, что российские войска будут на границах Польши.

Об этом во время выступления в Оксфордском университете заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Укринформ".

"Если Путин добьется успеха в Украине, он там не остановится. Перспектива, при которой в Киеве будет образовано марионеточное правительство, как это произошло в Беларуси, когда российские войска будут на границах Польши, а Россия будет контролировать 44% мирового зернового рынка, — есть чем-то таким, о чем европейцы должны знать", — подчеркнул политик.

По его словам, международная система, сложившаяся после "холодной войны", больше не существует. США утратили свой статус гегемона, и сложившийся после 1945 года многосторонний порядок теряет свои основы.

"Прежде всего, мы должны сделать четкую оценку опасности со стороны России, именно Россия считается наибольшей экзистенциальной угрозой для Европы. Возможно, не все в Европейском совете с этим соглашаются, но большинство поддерживают эту идею. Россия является экзистенциальной угрозой для нас, и мы обязуемся". должны иметь открытые глаза в оценках этого риска", — сказал Боррель.

Боррель отмечает, что под руководством Владимира Путина Россия вернулась к империалистическому пониманию мира. Страна-агрессорка вернулась к империалистическому пониманию мира, к царским временам и временам советской империи.

"Это была Грузия в 2008 году. Это был Крым в 2014 году. Мы не видели или не хотели видеть эволюцию России под наблюдением Путина. Даже несмотря на то, что Путин сам предупредил нас на Мюнхенской конференции безопасности в 2007 году. Важно перечитать, что Путин сказал в 2007 году во время конференции безопасности в Мюнхене, — то, что, я боюсь, никто не хотел слышать или понимать", — подчеркнул дипломат.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Европа находится на критическом переломном этапе по мировым вопросам. В случае победы в Украине РФ может обратить внимание уже на Молдову или страны НАТО в Балтии.

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