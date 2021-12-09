Войска РФ на границе с Украиной: Бундестаг проведет экстренные слушания

ЕС и США уверяют в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

В четверг, 9 декабря, в немецком Бундестаге состоятся экстренные слушания из-за взимания российских войск на украинские границы.

Об этом рассказали в ТСН.Раноко9 декабря.

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По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, Киев ждет от Берлина мощное предупреждение РФ. "Состоятся экстренные парламентские слушания на тему: "Позиция Федерального правительства по скоплению российских войск вдоль государственных границ Украины". Ожидаем мощного предупреждения путинского режима из Берлина", — сообщил Мельник.

К слову, решительный ответ в случае российского вторжения в Украину договорились накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Европейского совета Шарль Мишель. Они отметили необходимость деэскалации и возвращения к дипломатическому разрешению конфликта, в частности, с полным исполнением Минских договоренностей. США и ЕС заверили в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что российское вторжение в Украину будет иметь катастрофические последствия для Европы. По его оценкам, в случае вторжения от 4-х до 5-ти миллионов украинцев, возможно, будут нуждаться в убежище в Европе. Резников предупредил, что "русские ребята вернутся в гробах", если Кремль отправит их захватывать наше государство.

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