Войска РФ взрывают подстанции в Харькове: люди уже без света, могут быть проблемы и с теплом и водой

Войска РФ взрывают подстанции в Харькове: люди уже без света, могут быть проблемы и с теплом и водой

Обстрелы в Харькове продолжаются.

В Харькове российские войска начали взрывать подстанции, которые снабжают город электроэнергией.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов вечером 28 февраля.

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По его словам, обстрелы в Харькове продолжаются. Нынешнее нападение России на Харьков Терехов назвал "настоящим геноцидом".

"Кроме того, начали взрывать подстанции, которые снабжают нас электроэнергией. Часть районов Харькова уже осталась без электроэнергии. Возникает соответственно проблема с водоснабжением и теплоснабжением", — сказал городской глава.