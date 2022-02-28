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Войска РФ взрывают подстанции в Харькове: люди уже без света, могут быть проблемы и с теплом и водой

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Войска РФ взрывают подстанции в Харькове: люди уже без света, могут быть проблемы и с теплом и водой

Pexels

Обстрелы в Харькове продолжаются.

В Харькове российские войска начали взрывать подстанции, которые снабжают город электроэнергией.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов вечером 28 февраля.

По его словам, обстрелы в Харькове продолжаются. Нынешнее нападение России на Харьков Терехов назвал "настоящим геноцидом".

"Кроме того, начали взрывать подстанции, которые снабжают нас электроэнергией. Часть районов Харькова уже осталась без электроэнергии. Возникает соответственно проблема с водоснабжением и теплоснабжением", — сказал городской глава.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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