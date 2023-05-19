Войско Путина 4 раза было разбито на поле боя в Украине, Россию ждет распад: прогноз профессора

Итальянский профессор-историк уверен в победе Украины в войне, однако считает, что это произойдет не скоро.

Российская армия в войне против Украины потерпела четыре масштабных поражения, а решение президента РФ Владимира Путина о полномасштабном вторжении в конечном итоге приведет к распаду его государства.

Такое мнение профессор истории Неаполитанского университета, знаток истории и современности Восточной Европы и России Андреа Грациози высказал в интервью для издания La Repubblica.

Грациози отметил, что Путин проиграл не только на поле боя, но и на международном уровне. Профессор убежден в неизбежности поражения России в войне, однако боевые действия закончатся еще не скоро.

Когда и как закончится война

"Боюсь, что не скоро (закончится война – ред.), к сожалению. Войны заканчиваются по двум причинам: либо есть явный побежденный и победитель, либо из-за военного, экономического истощения. В этом случае нужен компромисс, чтобы выкристаллизовать ситуацию", – рассказал историк.

Он добавил, что война в Украине может закончиться именно благодаря военному и экономическому истощению России.

"Следует помнить, что Путин уже проиграл на поле боя и на международном уровне. Однако Россия, заплатив очень высокую цену, все же продолжает удерживать некоторые территории Украины. И имеет тысячи термоядерных бомб", – добавил итальянский профессор.

Четыре поражения оккупантов

Грациози также отметил, что российская армия в Украине потерпела не менее четырех сокрушительных поражений на фронте. В частности, речь идет о многомесячных штурмах небольшого Бахмута и провальном зимнем наступлении врага.

"На поле его (Путина – ред.) войско было разбито четыре раза. С отступлением от Киева, потерей Харьковщины на востоке, выходом из Херсона на юге и, наконец, с тупиком Бахмута. Кровавый тупик, но тот факт, что с такой массовой расстановкой сил с прошлого лета Москве до сих пор не удалось взять маленький город, относит мясорубку Бахмута к потерям. Фактически зимнее наступление россиян провалилось. И тогда Путин проиграл во внутренних и внешних отношениях", – оценил ученый.

Распад России

Согласно прогнозам Грациози, российское вторжение на территорию Украины завершится для РФ катастрофой: распад на куски так же неизбежен, как поражение в войне.

"Ущерб, который Путин нанес России, огромен. На международном уровне, чтобы дистанцироваться от Европы, с которой он многое делит, российский президент удовлетворился тем, что стал вассалом Китая", — отметил историк.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов в начале мая заявил, что для России сейчас происходит катастрофа, однако худшее – впереди.

Несколько ранее российский оппозиционер Геннадий Гудков заявлял, что Путин планировал легкую победу над Украиной, чтобы укрепить этим свой диктаторский режим. Однако президент РФ получил затяжную войну, грозящую поражением и последующей катастрофой для его государства.

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