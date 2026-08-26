"Воюйте за нее": Келлог раскрыл, требовал ли Трамп у Зеленского отдать всю территорию Донбасса

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент России Владимир Путин надеялся, что американский лидер Дональд Трамп надавит на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы отдать РФ остатки Донецкой области. Но Трамп лично не давил на Зеленского, чтобы тот добровольно отдал Донетчину или Донбасс.

Об этом бывший спецпредставитель президента США, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог рассказал в интервью программе «Мосейчук+».

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Трамп не давил на Зеленского по Донбассу

Келлог ответил на вопрос, доверяет ли Трамп Путину. По его словам, у глав государств давние личные отношения. Бывший чиновник отметил, что президент США уже использовал все возможные дипломатические инструменты, чтобы попытаться завершить войну России против Украины.

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«Он (Трамп — ред.) лично не давил на президента Зеленского, чтобы тот добровольно отдал Донбасс или Донецкую область. Кажется, это стало ясно во время саммита на Аляске. Полагаю, Путин надеялся, что Трамп надавит на Зеленского, чтобы отдать ему остатки Донбасса. Этого не произошло, потому что Трамп по сути озвучил то же, что и я: если вам нужна эта земля, воюйте за нее«, — рассказал Келлог.

Келлог о потерях РФ

Он также акцентировал внимание на том, что российские потери в войне с военной точки зрения являются «астрономическими». По оценке генерал-лейтенанта, речь идет об 1,2-1,5 млн погибших и раненых. Для сравнения Келлог привел войну Советского Союза в Афганистане, где СССР потерял около 18 тыс. бойцов и в конце концов вывел свои войска.

«И тот факт, что он (Путин — ред.) готов платить за такие потери все большую цену, как военный человек, я просто не могу этого постичь. Это не укладывается в голове, но он зациклен на этом. И это будет стоить ему очень дорого«, — убежден Келлог.

Он добавил, что российское военное руководство не учитывает жизни собственных бойцов. Экс-чиновник сказал, что такой подход имеет исторические корни и использовался Россией во время Второй мировой войны и в других конфликтах.

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«Им безразличны свои люди. Высшему руководству на них безразлично. Они готовы ими жертвовать. Пока сами люди этого не осознают, они и дальше будут принимать происходящее», — сказал Келлог.

Он также выразил мнение, что из-за войны войны против Украины Россия потеряла статус глобального государства и превратилась в региональную силу. Учитывая масштабы потерь, Москва уже и на этот статус едва претендует.

Отдельно экс-спецпредставитель президента США обратил внимание на отношения России с Китаем. Келлог отметил, что в этой паре Москва является младшим, а не старшим партнером, и отношения между странами фактически не равноправны.

Наличие у России ядерного оружия — серьезная проблема

В то же время, по словам Келлога, серьезной проблемой остается наличие у России ядерного оружия, ведь к государствам с ядерным арсеналом относятся иначе, чем к странам без него. Именно это генерал-лейтенант назвал одной из причин активного вовлечения США в ситуацию вокруг Ирана.

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«Мы знаем последствия, если страна получает ядерное оружие. Мы видели это в Корее, видели на Ближнем Востоке. Если Иран получит ядерку, ее получит Саудовская Аравия. Если Саудовская Аравия получит, получат ОАЭ. И тогда начнется безумный круг всеохватывающего насилия. Поэтому мы это понимаем и надеюсь, что кто-то из его советников наконец скажет: „Давайте закрывать эту тему“. Хочется верить, что этот момент наступит. Но когда речь идет о Путине, мы имеем дело с нерациональным человеком«, — резюмировал Келлог.

К слову, Келлог также заявил, что ресурсы Путина иссякают, время идет против него, а война длится уже пятый год. По словам генерал-лейтенанта, российский лидер не уверен в собственной безопасности из-за отсутствия реальных побед на поле боя. Келлог считает нереалистичными планы России полностью захватить Донецкую, Запорожскую или Херсонскую области из-за нехватки боевой мощи армии.

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