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Воздушная тревога и будущая помощь США Украине: главные новости ночи 22 июля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
7236
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога и будущая помощь США Украине: главные новости ночи 22 июля 2023 года

Ночью в Украине звучала сирена / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 22 июля 2023 года:

  • США предоставит Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов — СМИ Читать далее –>
  • В ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога: названа причина Читать далее –>
  • США считают, что возобновить поставки зерна из Украины будет "очень и очень тяжело" из-за угроз России Читать далее –>
  • В ООН осудили нападения РФ на порты: страдают не только украинцы, но и страны Глобального Юга Читать далее –>
  • В США женщина впервые может возглавить ВМС: ее кандидатуру выдвинул Байден Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
7236
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