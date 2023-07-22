Воздушная тревога и будущая помощь США Украине: главные новости ночи 22 июля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 22 июля 2023 года:
- США предоставит Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов — СМИ Читать далее –>
- В ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога: названа причина Читать далее –>
- США считают, что возобновить поставки зерна из Украины будет "очень и очень тяжело" из-за угроз России Читать далее –>
- В ООН осудили нападения РФ на порты: страдают не только украинцы, но и страны Глобального Юга Читать далее –>
- В США женщина впервые может возглавить ВМС: ее кандидатуру выдвинул Байден Читать далее –>
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