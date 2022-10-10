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Воздушное пространство Молдовы пересекли российские ракеты

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Воздушное пространство Молдовы пересекли российские ракеты

Власти Молдовы вызвали посла РФ Олега Васнецова на разговор

Во время массированной воздушной тревоги 10 октября три российских ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Молдовы Нику Попеску.

Три крылатые ракеты, запущенные сегодня утром по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы. Я поручил вызвать для объяснений посла России. Республика Молдова считает этот инцидент чрезвычайно серьезным и печальным, и, бесспорно, вызывает дополнительную напряженность. национального воздушного пространства абсолютно недопустимо", — говорится в его сообщении.

Попеску есть "ошеломленным ракетными ударами россиян по Украине". Молдавский министр осудил жестокую утреннюю атаку оккупантов.

"10 октября с 8:33 до 9:02 спецструктурами оборонного ведомства были обнаружены три цели в воздушном пространстве Республики. Они представляли опасность для инфраструктуры Республики Молдова и, в частности, для гражданских самолетов, летающих в воздушном пространстве страны", — подчеркивается в сообщении на сайте Минобороны страны.

Ракетная атака РФ по Украине

Напомним, Россия утром 10 октября массово обстреливала украинские города, в том числе гражданскую и критическую инфраструктуру.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в результате атак РФ 10 октября повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах Украины и Киеве.

В Минобороны сообщили, что по состоянию на 11:35 10 октября известно, что кафиры выпустили по Украине 83 ракеты, 43 из них сбиты.

Все, что известно о ракетном ударе России по Киеву и ряду других городов, читайте здесь.

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