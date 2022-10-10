Воздушное пространство Молдовы пересекли российские ракеты

Во время массированной воздушной тревоги 10 октября три российских ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Молдовы Нику Попеску.

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Три крылатые ракеты, запущенные сегодня утром по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы. Я поручил вызвать для объяснений посла России. Республика Молдова считает этот инцидент чрезвычайно серьезным и печальным, и, бесспорно, вызывает дополнительную напряженность. национального воздушного пространства абсолютно недопустимо", — говорится в его сообщении.

Попеску есть "ошеломленным ракетными ударами россиян по Украине". Молдавский министр осудил жестокую утреннюю атаку оккупантов.

We are in touch with our embassy staff in Kyiv. Они являются здравоохранения и звука, и смешиваются от этих безвозмездных нападений на гражданских.



Наши мысли являются victims of brutal strikes.



We #StandWithUkraine. — Nicu Popescu (@nicupopescu) октябрь 10, 2022

"10 октября с 8:33 до 9:02 спецструктурами оборонного ведомства были обнаружены три цели в воздушном пространстве Республики. Они представляли опасность для инфраструктуры Республики Молдова и, в частности, для гражданских самолетов, летающих в воздушном пространстве страны", — подчеркивается в сообщении на сайте Минобороны страны.

Ракетная атака РФ по Украине

Напомним, Россия утром 10 октября массово обстреливала украинские города, в том числе гражданскую и критическую инфраструктуру.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в результате атак РФ 10 октября повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах Украины и Киеве.

В Минобороны сообщили, что по состоянию на 11:35 10 октября известно, что кафиры выпустили по Украине 83 ракеты, 43 из них сбиты.

Все, что известно о ракетном ударе России по Киеву и ряду других городов, читайте здесь.

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