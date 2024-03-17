Возможен ли компромисс между Россией и Украиной: что считает президент Чехии

Все предложения России до сих пор были практически диктатом.

По словам президента Чехии Петра Павела, пока невозможно себе представить, что Украине и России удастся договориться о прекращении войны.

Об этом сообщает Чешское радио.

Все предложения России до сих пор были фактически диктатом. Кремль представил свой список условий, которые он как агрессор не имеет права выставлять», — рассказал Павел.

Чешский лидер убежден, что война в Украине закончится либо поражением одной из противных сторон, либо истощением и осознанием того, что никто не сможет полностью добиться своей цели. По оценке президента может наступить момент, когда Москве и Киеву станет ясно, что продолжение войны означает только новые расходы, страдания и потери без надежды на успех.

Вместе с тем, Петр Павел считает, что может пройти еще много времени, прежде чем ситуация дойдет до такой точки, а ущерб обеих сторон, как в экономическом плане, так и с точки зрения количества жертв, уже очень весом.

"Ситуация начинает отрицательно проявляться, в том числе и в России", – сказал он.

Напомним, в начале марта Чехия завершила сбор средств на 800 тысяч снарядов для Украины. Президент Петр Павел заявил, что, по его информации, первые боеприпасы должны прибыть в Украину уже "в ближайшие недели".

Кроме того, Прага заявила о возможности закупки еще 200 тыс. снарядов для ВСУ – в дополнение к закупке обещанных 300 тысяч.

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