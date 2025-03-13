Возможен ли "Минск-3": Ермак отрицает вероятность замораживания войны

Руководитель ОПУ заверил, что Украина не будет подписывать соглашения по типу Будапештского меморандума, которые не сработают.

Украина никогда не согласится на замораживание конфликта. США также выступают против такого сценария.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире национального марафона "Єдині новини".

"Это очень важный вопрос и мы очень четко говорили о том, что мы никогда не пойдем на замороженный конфликт. Мы точно против, и здесь наши позиции полностью совпадают с американскими партнерами. Они тоже против замороженного конфликта, они тоже против так называемого "Минска-3" или каких-то договоренностей, как Будапештский меморандум, или другие, которые, к сожалению, не сработали", — сказал Єрмак.

Он отметил, что все осознают эту позицию и сделали свои выводы. И именно поэтому встреча в Джидде была очень успешной, но "это только начало".

"Перед нами большая работа. Главное, что Украина не в одиночестве, Украина с партнерами, в том числе с нашими европейскими партнерами. Мы на постоянной связи, мы информируем их, что происходит. Я думаю, что те, кто следил, увидели даже отдельное положение, которое зафиксировано, о том, о чем мы договорились с американскими партнерами: что обязательно представители Европы будут участвовать в мирном процессе", – подчеркнул руководитель ОПУ.

Напомним, премьер Британии призвал союзников усилить давление на Россию и предоставить гарантии безопасности Украине. Стармер добавил, что Путин "проходит проверку", а его сопротивление гарантиям безопасности "лишь укрепляет уверенность", что диктатор нарушит будущее мирное соглашение.

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