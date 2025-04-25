Возможен ли мир, если Путин останется президентом: новое амбициозное заявление Трампа

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Мир между агрессорской Россией и Украиной возможен, если "фюрер" РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский будут у власти.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью журналу The Time.

"Я думаю, что мир возможен. Вы говорите, если Путин останется президентом? Я думаю, что при моем президентстве это возможно. Если президентом будет кто-то другой, то шансов нет", - сказал Трамп.

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Американский лидер убежден, что хозяин Кремля якобы способен уйти на мир с Украиной. Более того - Трамп уверен, что он единственный, кто сможет договориться об этом с Путиным.

"У нас были очень хорошие переговоры. Мы очень близки к заключению соглашения. Я не верю, что кто-то другой смог бы заключить это соглашение", - добавил он.

На вопрос, возможен ли мир, если Зеленский будет президентом Украины, Трамп ответил, мол, верит в это.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал свое заявление об окончании войны за 24 часа "образным".

Дата публикации 14:06, 23.04.25 Количество просмотров 393 Скандал дня! Срыв переговоров в Лондоне - детали, которые шокируют цинизмом