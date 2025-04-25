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Возможен ли мир, если Путин останется президентом: новое амбициозное заявление Трампа
Трамп считает себя единственным, кто сможет договориться об этом с Путиным.
Мир между агрессорской Россией и Украиной возможен, если "фюрер" РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский будут у власти.
Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью журналу The Time.
"Я думаю, что мир возможен. Вы говорите, если Путин останется президентом? Я думаю, что при моем президентстве это возможно. Если президентом будет кто-то другой, то шансов нет", - сказал Трамп.
Американский лидер убежден, что хозяин Кремля якобы способен уйти на мир с Украиной. Более того - Трамп уверен, что он единственный, кто сможет договориться об этом с Путиным.
"У нас были очень хорошие переговоры. Мы очень близки к заключению соглашения. Я не верю, что кто-то другой смог бы заключить это соглашение", - добавил он.
На вопрос, возможен ли мир, если Зеленский будет президентом Украины, Трамп ответил, мол, верит в это.
Напомним, президент США Дональд Трамп назвал свое заявление об окончании войны за 24 часа "образным".