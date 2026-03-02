Возможен ли обмен территориями с РФ: Зеленский дал четкий ответ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает варианты обмена приграничных территорий на захваченные Россией земли на востоке. По его словам, стратегические цели окупантов на Донбассе остаются неизменными, несмотря на временное «уменьшение аппетитов».

Об этом президент сказал, отвечая на вопросы журналистов.

О невозможности территориального торга

Отвечая на вопросы журналистов о потенциальном обмене украинских территорий (в частности на Сумщине и Харьковщине) на захваченные врагом части Донецкой области, Президент отметил несоразмерность этих направлений.

«Мы не можем сравнивать эти земли. Мы не говорим по поводу обмена маленьких территорий на границе на большую территорию Донбасса или Донецкой области, которую мы сегодня контролируем», — подчеркнул Зеленский.

Почему Россия держится за Донбасс

Глава государства объяснил разницу между ситуацией на границе и на востоке Украины:

Приграничье: Удерживать эти территории врагу крайне сложно. Зеленский выразил уверенность, что придет момент, когда ВСУ окончательно вытеснят окупантов из этих районов. «Поэтому это не подарок [для них]», — добавил он. Донбасс: Восток остается главной целью Кремля. Президент отметил, что хотя сейчас «аппетит РФ немного уменьшился», стратегическую задачу захватить регион Москва не отменяла.

Зеленский резюмировал, что любое сравнение этих территорий в контексте «обмена» неуместно, поскольку Украина ставит целью полное восстановление территориальной целостности.

Ранее президент Украины акцентировал, что готовность к диалогу не означает согласия на территориальные уступки или компромиссы, позволяющие агрессору восстановить силы для будущей оккупации.