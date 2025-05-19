Возможен разговор Путина и Трампа 19 мая: что изменится после этого

Дональд Трамп / © Associated Press

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В войне России против Украины многие обращают внимание на происходящее на фронте, но результат этого противостояния во многом уже сейчас зависит не от событий на поле боя, а от политических маневров вокруг президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в материале CNN.

Аналитики считают, что 19 мая Дональду Трампу предстоит провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который может стать поворотной точкой.

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«Москва и Киев пытаются убедить Трампа, что именно другая сторона препятствует миру. Европейские чиновники уже выражают скептицизм по поводу того, что Трампу удастся отстоять позицию единого Запада на переговорах с Путиным», — пишут журналисты.

Ранее Дональд Трамп после общения с Владимиром Зеленским осудил ракетный удар по Киеву, заявив, что сомневается в искренности намерений Путина. Эти настроения накалились после провала прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Трамп решил снова вмешаться в мирный процесс, позвонив Путину.

В то же время, как отмечают эксперты, Трамп имеет рычаги давления на Кремль.

«Кремль хочет избежать побуждения разъяренного Трампа к возобновлению поддержки США военных усилий Украины. Несмотря на переговоры, стороны до сих пор не готовы к компромиссу. Даже под давлением США даже после прямого телефонного разговора с президентом Трампом и Москва, и Киев могут все еще решить продолжать борьбу», — говорится в статье.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин де-факто отверг все идеи Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

Сегодня, 19 мая, должен состояться телефонный разговор Трампа и Путина. Дипломат Владимир Огрызко считает, что Украине ничего хорошего от него ждать не следует.