Возможна ли демилитаризация Донбасса без международных сил - анализ политолога

Миротворцы

Реклама

В рамках плана СШАпо завершению войны в Украине в последние дни обсуждается идея создания в Донбассе демилитаризованной особой экономической зоны. Австрийский политолог и эксперт по России Герхард Манготт убежден, что в этом проекте остаются многочисленные неопределенности.

Об этом пишет немецкое издание DW.

"Как такая особая экономическая зона должна юридически функционировать - по украинскому праву или по российскому? (...) Кто там будет работать - только международные компании, украинские и российские, или только украинские или только российские?" - задает вопрос Манготт.

Реклама

По его словам, Россия "часто не придерживается договоренностей", и никто не может гарантировать, что РФ не попытается оккупировать северные части Донецкой области. Поэтому необходимы миротворцы. "А удерживать международную миссию прямо на линии фронта, вероятно, не согласится ни одно западное государство", - отметил политолог в интервью DW.

Кроме того, Манготт считает маловероятным достижение мирного соглашения. "Потому что требования Украины и требования России несовместимы. Между ними нет точек соприкосновения. Я не вижу, как можно прийти к согласию, поскольку речь идет об очень чувствительных вопросах", - подчеркнул эксперт, имея в виду вопросы территорий, гарантий безопасности и членства Украины в НАТО.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не смог четко сказать, как видит будущее Донбасса в рамках договоренностей по пунктам мирного плана.