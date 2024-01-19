Возможна война РФ с НАТО: министр обороны Германии сделал тревожное заявление

Немецкие эксперты считают, что вооруженное противостояние между НАТО и страной-агрессорской Россией возможно за пять-восемь лет.

Об этом в интервью Tagesspiegel заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, пока не считает вероятным нападение Российской Федерации. Впрочем, склонен доверять заявлениям экспертам о том, что, возможно, война может развернуться в ближайшие пять-восемь лет.

"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО", – сказал глава Минобороны.

Писториус также отметил, что своим заявлением хочет "разбудить общество" и призвать вооруженные силы Германии быть готовыми к такому сценарию.

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Возможна война РФ с НАТО

Немецкое издание Bild сообщило о секретных документах Берлина, где описывается гипотетический сценарий подготовки к возможному будущему конфликту между НАТО и Россией.

Между тем, стало известно, что НАТО мобилизует 90 тысяч солдат для масштабных учений Steadfast Defender. Они продлятся несколько месяцев в Германии, Польше и странах Балтии, в частности на границе с Калининградской областью России, и завершатся в мае.

Глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр заявил, что приближается "эпоха войн". Он призвал страны-члены "сосредоточиться на эффективности" и "военной трансформации".

Аналитики ISW оценили, реально ли это. Отмечается, что статья немецкого издания не является "необоснованной" на фоне звучащих из Кремля постоянных угроз.

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