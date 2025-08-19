ТСН в социальных сетях

Возможна встреча с Путиным и обсуждение гарантий безопасности: что сказал Зеленский после переговоров с Трампом (видео)

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

После встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом украинский лидер пообщался с журналистами на брифинге.

ТСН.ua собрало главное из брифинга Зеленского после встречи с Трампом.

  • Это самая лучшая из наших встреч. О многом говорили в деталях.

  • Я многое смог показать на карте: кто какие территории контролирует – реально, а не по слухам. Такое случилось впервые, что мы с Трампом четко обо всем побеседовали.

  • Вопросы территорий мы будем обсуждать только между мной и Путиным.

  • Россия предложила встречу лидеров РФ-Украины и затем трехстороннюю встречу.

  • Пакет американского оружия, которого нет у нас, туда входят, прежде всего, самолеты, системы противовоздушной обороны и т.д. Есть пакет с нашими предложениями в 90 млрд долларов.

  • Гарантии безопасности это старт к окончанию войны. США делают четкий сигнал, координирующий и помогающий, а также участник гарантий безопасности для Украины. Есть политическая воля и политические решения.

  • Трамп соглашается, что будет помогать обмену пленных «всех на всех»: и гражданских, и политзаключенных, и журналистов, и военных.

  • Детали гарантий безопасности будут проработаны в течение 10 дней.

  • Неприемлемые решения не состоялись.

Напомним, что ранее стали известны возможные гарантии безопасности для Украины: каковы четыре возможных сценария от США

Эти гарантии преследуют цель сдержать Россию от повторного нападения на Украину.

