Возможна встреча с Путиным и обсуждение гарантий безопасности: что сказал Зеленский после переговоров с Трампом (видео)

После встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом украинский лидер пообщался с журналистами на брифинге.

ТСН.ua собрало главное из брифинга Зеленского после встречи с Трампом.

Это самая лучшая из наших встреч. О многом говорили в деталях.

Я многое смог показать на карте: кто какие территории контролирует – реально, а не по слухам. Такое случилось впервые, что мы с Трампом четко обо всем побеседовали.

Вопросы территорий мы будем обсуждать только между мной и Путиным.

Россия предложила встречу лидеров РФ-Украины и затем трехстороннюю встречу.

Пакет американского оружия, которого нет у нас, туда входят, прежде всего, самолеты, системы противовоздушной обороны и т.д. Есть пакет с нашими предложениями в 90 млрд долларов.

Гарантии безопасности это старт к окончанию войны. США делают четкий сигнал, координирующий и помогающий, а также участник гарантий безопасности для Украины. Есть политическая воля и политические решения.

Трамп соглашается, что будет помогать обмену пленных «всех на всех»: и гражданских, и политзаключенных, и журналистов, и военных.

Детали гарантий безопасности будут проработаны в течение 10 дней.