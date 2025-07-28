Возможна встреча Зеленского и Путина: дипломат объяснил, от чего это зависит

Владимир Зеленский и Путин / © ТСН

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Во время своего предстоящего визита в Китай Дональд Трамп может встретиться с диктатором Путиным, потенциально откроющим путь к дальнейшим переговорам между лидерами в Турции.

Об этом в эфире Эспрессо заявил дипломат, бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

«Пока неизвестно, состоится ли встреча лидеров в Турции, о которой говорил Эрдоган. Еще никто никуда не уезжает. Если события будут развиваться так, что эта встреча все же должна состояться, то это будет не раньше сентября», — отметил он.

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Левченко уточнил, что важным событием станет запланированная поездка Дональда Трампа в Китай, которая состоится 2 сентября — в день годовщины завершения Второй мировой войны.

«Это событие мирового масштаба, и Китай хочет его монетизировать, провести большой парад и пригласить весь мир. Там будет Трамп, присутствует и Путин. Поэтому ожидаем этой встречи и как она пройдет», — отметил дипломат.

Он также напомнил, что именно 2 сентября истекает 50-дневный срок ультиматума, который Трамп якобы дал Путину.

«Именно 2 сентября и истекает тот 50-дневный срок для Путина, который Трамп объявил. Он ведь не просто так оттягивал с этим термином. Именно после этой встречи будет понятно, что ожидать Украине», — подытожил Левченко.

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Ранее сообщалось, что после переговоров в Стамбуле, где Украина четко обозначила условия для мира, международное сообщество сосредоточилось на готовности Путина к серьезному диалогу.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что давно публично заявляет о потенциальной встрече с Путиным, однако только сейчас Москва начала посылать такие же сигналы.