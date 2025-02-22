Возможна ядерная война: Портников спрогнозировал неожиданный результат переговоров Трампа с Путиным

В случае неудачной встречи Вашингтон не будет помогать Украине, а пойдет на конфронтацию с Россией.

Если президент США Дональд Трамп не получит ожидаемого результата от переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, существует вероятность возникновения большого конфликта с применением военной силы и даже ядерного оружия.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо".

“Собственно говоря, при президентстве Трампа США и РФ ожидает возможная ядерная война. Впрочем, такой сценарий возможен, если допустить ряд ошибок”, — сказал он.

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По словам Портникова, в случае неудачной встречи Вашингтон не будет помогать Украине, а пойдет на конфронтацию с Россией, где политическая элита разделилась на два лагеря.

"В одном из них считают, что нужно продолжать войну, не обращать внимание на Трампа и спокойно захватить Украину, выйти на Ужгород и тогда РФ сможет диктовать условия Западу. Там считают, что именно при таком сценарии Россия может стать политическим гегемоном Европы, и тогда Путин будет разговаривать с Трампом как с младшим партнером”, — пояснил журналист.

В другом лагере, отметил Портников, считают, что продление войны без снятия санкций приведет к краху российской экономики, поэтому предлагают воспользоваться заключенным миром, чтобы лучше подготовиться к следующей войне.

"Откровенно говоря, к этой войне РФ была не готова, потому что они не планировали ее, а думали, что это будет короткий блицкриг", — добавил он.

Напомним, в субботу, 22 февраля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что идет подготовка к личной встрече между президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. На саммите лидеры двух стран обсудят глобальные проблемы, а не только войну в Украине.

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