Возможная отставка Резникова: Зеленский отреагировал на слухи

Президент не подтвердил и не опроверг, будет ли министр уволен с занимаемой должности.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал 23 августа слухи о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова.

Свой комментарий глава государства озвучил во время совместной с премьером Финляндии Петтери Орпо пресс-конференции в Киеве.

Так, Зеленский сказал, что комментирует отставки украинских чиновников только после соответствующих указов.

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"Если вы не против, я готов комментировать какие-либо кадровые решения в нашем государстве после того, как мною будут подписаны соответствующие указы", – ответил президент.

Заметим, что согласно законам право отправлять министров в отставку имеет Верховная Рада путем голосования нардепов.

Напомним, в начале августа нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Резникова могут уволить с должности и назначить послом в Великобритании. После этого в МИД Украины отметили, что назначением послов занимается президент, а не депутаты.

На заявление Гончаренко отреагировал и сам Резников: "Где он взял эту информацию – мне неизвестно. Поэтому это трудно комментировать. Меня уже и в феврале ждали на другом посту". Министр также утверждал, что не имеет политических амбиций и на должность посла вряд ли бы согласился.

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