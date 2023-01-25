Возможная передача американских танков и перевод Часов судного дня из-за Украины: главные новости ночи 25 января

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 25 января 2023:
- В США убеждают, что не указывают союзникам, но призывают увеличить поставки танков для ВСУ.
- США пока не подтверждают информацию о том, что Германия согласилась отправить Украине танки Leopard Читать дальше –>
- Пентагон увеличит производство артиллерии для Украины в шесть раз — NYT Читать далее –>
- В США не исключают возможность приобрести 30 танков Abrams для Украины — АР Читать далее –>
- Часы судного дня показывают время беспрецедентной опасности: 90 секунд до полуночи из-за войны в Украине Читать далее –>
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