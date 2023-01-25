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Возможная передача американских танков и перевод Часов судного дня из-за Украины: главные новости ночи 25 января

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
15к
Время на прочтение
1 мин
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Возможная передача американских танков и перевод Часов судного дня из-за Украины: главные новости ночи 25 января

Фото: tsn.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 25 января 2023:

  • В США убеждают, что не указывают союзникам, но призывают увеличить поставки танков для ВСУ.
  • США пока не подтверждают информацию о том, что Германия согласилась отправить Украине танки Leopard Читать дальше –>
  • Пентагон увеличит производство артиллерии для Украины в шесть раз — NYT Читать далее –>
  • В США не исключают возможность приобрести 30 танков Abrams для Украины — АР Читать далее –>
  • Часы судного дня показывают время беспрецедентной опасности: 90 секунд до полуночи из-за войны в Украине Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
15к
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