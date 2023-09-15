Возможная поддержка России превращает КНДР в убийц украинцев – Пентагон

Это также может превратить КНДР в соучастника убийства украинских граждан.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, — пишет Укринформ.

«Да, предоставление любого типа боеприпасов (России – ред.) приведет к дальнейшему продолжению войны», — подчеркнула представитель оборонного ведомства США.

Она подчеркнула, что Путин и РФ остаются в изоляции на фоне продолжающейся российской войны в Украине. Итак, отметила она, «Россия сейчас находится в достаточно отчаянном положении и ищет поддержки со стороны Северной Кореи».

По ее словам, США до сих пор не видели, чтобы Москва и Пхеньян объявили об официальном соглашении после встречи лидеров.

"Однако это то, за чем мы, безусловно, следим и чего ожидаем", — отметила Сингх.

Она добавила, что таким образом любая страна, поддерживающая неспровоцированную войну России в Украине, «непосредственно участвует в убийстве невиновных украинских гражданских, официальных лиц и находящихся на поле боя».

Напомним, что в США озабочены военными отношениями России и КНДР.

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