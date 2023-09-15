Возможная поддержка России превращает КНДР в убийц украинцев – Пентагон

Любое потенциальное предоставление Северной Кореей боеприпасов для России продолжает неспровоцированную войну РФ против Украины.
Это также может превратить КНДР в соучастника убийства украинских граждан.
Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, — пишет Укринформ.
«Да, предоставление любого типа боеприпасов (России – ред.) приведет к дальнейшему продолжению войны», — подчеркнула представитель оборонного ведомства США.
Она подчеркнула, что Путин и РФ остаются в изоляции на фоне продолжающейся российской войны в Украине. Итак, отметила она, «Россия сейчас находится в достаточно отчаянном положении и ищет поддержки со стороны Северной Кореи».
По ее словам, США до сих пор не видели, чтобы Москва и Пхеньян объявили об официальном соглашении после встречи лидеров.
"Однако это то, за чем мы, безусловно, следим и чего ожидаем", — отметила Сингх.
Она добавила, что таким образом любая страна, поддерживающая неспровоцированную войну России в Украине, «непосредственно участвует в убийстве невиновных украинских гражданских, официальных лиц и находящихся на поле боя».
Напомним, что в США озабочены военными отношениями России и КНДР.
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