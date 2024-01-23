Возможная война НАТО с РФ: в ГУР ответили, может ли Москва напасть

Страна-агрессорка Россия представляет угрозу безопасности в Европе и странах НАТО. Подтверждением тому есть несколько моментов.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Разведка располагает информацией, и, конечно, те сигналы, которые обнародуются, в частности экспертами международных СМИ. Они констатируют тот факт, что РФ действительно является угрозой для безопасности в Европе и НАТО", — подчеркнул Юсов.

По его словам, мир реагирует на эти сигналы, а украинские партнеры в рамках международной коалиции усиливаются должным образом.

Заявления о войне РФ с НАТО

Издание Bild сообщило о секретных документах Германии, описывающих гипотетический сценарий подготовки к возможному будущему конфликту между НАТО и Россией. Согласно документу, в Альянсе ожидают эскалацию из РФ уже в феврале этого года.

Впоследствии стало известно, что НАТО мобилизует 90 тысяч солдат для масштабных учений. Они называются Steadfast Defender и продлятся несколько месяцев в Германии, Польше и странах Балтии. В частности, на границе с Калининградской областью РФ.

В свою очередь, РФ остро отреагировала на масштабные учения НАТО. В Кремле пытаются переключить внимание на свою агрессивную риторику и поведение в отношении Альянса, обвиняя его в провокациях.

Тем временем глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что населению Запада следует готовиться к "всесторонней войне" с РФ. По его словам, хотя вооруженные силы уже готовы к началу войны, граждане западных стран также должны быть готовы к конфликту.

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