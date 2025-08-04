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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Возможная встреча Зеленского и Путина: в Кремле сделали заявление

Песков традиционно ничего конкретного не говорит, но не исключено, что встреча двух президентов состоится после специальной подготовки.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Путин и Зеленский

Путин и Зеленский / © ТСН

Президент РФ Владимир Путин не исключает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«В Кремле не исключают возможность встречи Путина и спецпосланника Трампа Виткоффа, который может приехать в Россию 6-7 августа. Это может случиться после необходимой работы на уровне экспертов», — сказал он.

Ранее стало известно, что посол Украины в Турции Нариман Джелял заявил, что Эрдоган активно продвигает встречу Зеленского, Трампа и Путина в Турции. Но Москва выставляет условия.

Напомним, Владимир Путин заявил, что готов закончить войну против Украины, но только при тех условиях, которые были озвучены в июне 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Путина по поводу окончания войны в Украине.

«Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности установить действительно длительный мир, а не просто попытки выиграть еще время для войны и отсрочки санкций… Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч технически до уровня разговора лидеров», — отметил он.

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