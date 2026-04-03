Возможно ли перемирие на Пасху: Зеленский ответил

Зеленский прокомментировал возможность перемирия на Пасху / © Associated Press

Реклама

Украина все еще ожидает официального ответа от российской стороны о прекращении огня на период пасхальных праздников.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Мы все видели в медийном пространстве их ответ: они якобы к этому не готовы. Не знаю, насколько это серьезный ответ», — сказал глава государства.

Реклама

По его словам, украинская сторона передала свой запрос американским партнерам, которые могут выступить посредниками в передаче этого «месседжа» Кремлю.

«Американской стороне мы передали наш запрос. Я не знаю, будет ли у них возможность передать еще свой месседж русским. Посмотрим. Наше предложение о прекращении огня на Пасху остается», — подытожил Зеленский.

Пасхальное перемирие — последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Соединенные Штаты поддержат инициативу Украины по поводу пасхального перемирия. Он заверил, что Украина готова к прекращению огня в пасхальные праздники.

В ответ спикер российского президента Дмитрий Песков цинично заявил, что РФ не увидела «четко сформулированной инициативы» от Украины.

Реклама

Офицер батальона «Свобода», экс-нардеп Андрей Ильенко напомнил, что РФ игнорировала предыдущие так называемые перемирия. Потому влияния на поле боя от него не будет.

Заметим, что в прошлом году диктатор Путин все же согласился на пасхальное перемирие, которое должно было продолжаться с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. Однако, по словам наших военных, на фронте кардинально ничего не изменилось и на Пасху раздавались выстрелы и были вражеские штурмы.