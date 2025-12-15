Возможно ли перемирие на Рождество?: канцлер Мерц назвал условие

Мерц призвал Россию к «Рождественскому перемирию»

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал, возможно ли установление перемирия в Украине на Рождество.

Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским.

«Садки, школы — это террор гражданского населения в Украине. И, возможно, у российского правительства остатки человечности, возможно, и может оставить людей в покое на несколько дней, хотя бы в течение Рождества», — отметил Мерц.

По его мнению, такое рождественское перемирие может стать «началом конструктивных, трезвых переговоров, которые приведут к продолжительному миру в Украине».

Напомним, что две недели назад спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что тема вероятного установления рождественского перемирия на фронте до сих пор вообще не обсуждалась.