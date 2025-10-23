Возможно ли перемирие с Россией: Зеленский ответил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский ответил, возможно ли перемирие с Россией.

Об этом он сказал во время общения с СМИ перед заседанием Европейского совета в Брюсселе.

Ответ Владимира Зеленского был прямым, но состоял из двух частей.

«Да, перемирие возможно, и нам всем оно нужно», — подтвердил президент.

Однако он добавил главное условие, без которого прекращение огня не произойдет.

Зеленский четко сформулировал свою позицию: «Но для этого нужно больше давить на Россию».

Напомним, Владимир Зеленский, прибыв в Брюссель, категорически исключил любые территориальные уступки со стороны Украины. В то же время, он подтвердил, что Киев готов поддержать прекращение огня и любой формат переговоров. Однако, по словам президента, содержание этих переговоров чрезвычайно важно, подчеркнув: «Нам нужна справедливая дискуссия. Нам нужен долгий мир».