- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 1 мин
Возможно ли перемирие с Россией: Зеленский ответил
Зеленский ответил на главный вопрос. Однако, по его словам, для этого требуется усиленное давление на Российскую Федерацию.
Президент Владимир Зеленский ответил, возможно ли перемирие с Россией.
Об этом он сказал во время общения с СМИ перед заседанием Европейского совета в Брюсселе.
Ответ Владимира Зеленского был прямым, но состоял из двух частей.
«Да, перемирие возможно, и нам всем оно нужно», — подтвердил президент.
Однако он добавил главное условие, без которого прекращение огня не произойдет.
Зеленский четко сформулировал свою позицию: «Но для этого нужно больше давить на Россию».
Напомним, Владимир Зеленский, прибыв в Брюссель, категорически исключил любые территориальные уступки со стороны Украины. В то же время, он подтвердил, что Киев готов поддержать прекращение огня и любой формат переговоров. Однако, по словам президента, содержание этих переговоров чрезвычайно важно, подчеркнув: «Нам нужна справедливая дискуссия. Нам нужен долгий мир».