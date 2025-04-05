Возможно ли участие войск НАТО как миротворцев в Украине: Рютте ответил

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Генсек НАТО Марк Рютте считает маловероятной участие НАТО в миротворческой миссии в Украине, однако не исключает, что отдельные члены Альянса будут вовлечены в эту инициативу.

Об этом Марк Рютт в интервью NV.

На вопрос о миротворческой миссии в Украине Рютю ответил уклончиво.

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«Первый уровень – это обеспечение того, чтобы украинские Вооруженные силы находились в лучшем положении после прекращения огня или заключения мирного соглашения. Затем у нас есть французы и британцы, которые вместе с Коалицией желающих ищут пути предоставления гарантий безопасности. У нас есть предложения от итальянцев, которые идут в несколько ином направлении, но с той же целью», – сказал генсек НАТО.

Он призвал дождаться момента, когда будет заключен мир, а уже потом рассматривать идеи с миротворцами. Вопрос, как именно может выглядеть участие НАТО, если миротворцы будут направлены в Украину, Рютте назвал сложным.

«Потому что, вероятно, это не будет участие НАТО как такового. Это маловероятно. Но это могут быть союзники НАТО, которые будут привлечены. Это всегда означает, что это будет влиять на территорию НАТО. Это может также иметь последствия для обороны территории НАТО в будущем. Так что в этом смысле нужно координироваться, взаимодействовать. И это касается итальянских предложений, британско-французских идей, некоторых идей канцлера [Германии Олафа] Шольца. То есть по всем этим вопросам», — подытожил Марк Рютте.

Напомним, что Франция и Великобритания представили план размещения миротворцев в Украине.

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В Украину введут иностранные войска! ПЛАН УЖЕ ЕСТЬ! ЭКСКЛЮЗИВ ТСН!