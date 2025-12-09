Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле убеждают, что "фюрер" РФ Владимир Путин не желает восстановить Советский Союз. Мол, заявил, что утверждают обратное, не соответствуют действительности.

Об этом высказался спикер диктатора Дмитрий Песков.

"Владимир Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. И он сам об этом не раз говорил", - сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля нагло говорит, мол, заявления о готовящемся нападении Российской Федерации на НАТО - это "глупость".

Напомним, на днях Путин сделал неожиданное заявление о возобновлении Советского Союза . "Фюрер" лицемерно заявил, что это было бы "бессмысленным". По его словам, западные СМИ зря обвиняют его в таком стремлении.