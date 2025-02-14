Возможно предоставление Украине ядерного оружия: глава Пентагона сделал заявление

Министр обороны подчеркнул, что это зависит от решения Дональда Трампа.

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что не исключает предоставления ядерного оружия Украине, но отметил, что все же это решение зависит от президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью Breitbart News.

Хегсет подчеркнул, что не собирается "объявлять что-то открытое или нерассмотренное":

"Это не моя работа. Это работа президента. Он – лидер, он – мастер переговоров и составитель соглашений".

Глава Пентагона также напомнил о намерениях властей США достичь прекращения войны России против Украины и работе администрации Трампа над определением "определенных условий" для мира.

"Некоторые из нас там, чтобы помочь установить определенные условия, которые могли бы сделать соглашение более вероятно, и это то, что я пытался сделать здесь, в контексте НАТО", — отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить ядерное оружие и достаточное количество ракет, чтобы остановить Россию, если процесс вступления Украины в НАТО затягивается.

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