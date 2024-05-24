"Возможно, россияне нас испытывают": премьер Финляндии отреагировал на инцидент с буями

Орпо прокомментировал инцидент, когда российские пограничники сняли буи в эстонских водах реки Нарва, демаркирующей границу между этими государствами.
Россия, возможно, испытывает страны-члены НАТО на своей западной границе с помощью недавних действий, связанных с демаркацией границ.
Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время выступления в Риге 24 мая, сообщает Bloomberg.
Во время своего визита в Латвию Орпо заявил, что "мы должны быть хорошо подготовлены ко всем видам поступающих из России угроз".
Заявление финского премьера прозвучало после инцидента 23 мая. Тогда эстонские пограничники обвинили российских коллег в том, что они сняли буи на реке Нарва, демаркирующей границу между двумя государствами.
Ранее на этой неделе резкую реакцию со стороны Литвы и Финляндии вызвало предложение Минобороны России по расширению территориальных вод в Балтийском море. Однако впоследствии документ с проектом предложения просто исчез с правительственного сайта России без объяснения каких-либо причин.
"Конечно, мы видим, что все эти проблемы в Финляндии, Литве, Эстонии объединяет временная связь, но сейчас пора успокоиться и очень внимательно посмотреть на то, что на самом деле происходит. Возможно, они [россияне] нас испытывают, но мы этого еще не знаем", -– высказал мнение Орпо.
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Он подчеркнул, что РФ будет оставаться "самой значимой прямой угрозой европейской безопасности".
В то же время премьер Латвии Эвика Силиня заявила: "Очевидно, что Россия ищет новые способы использования гибридных действий как на море, так и на сухопутных границах". Политик добавила, что соседи России "должны быть стойкими".
Напомним, наконуне Управление полиции и пограничной охраны Эстонии сообщило, что ночью российские пограничники сняли 24 буи, которые использовались для обозначения судоходных путей в водах Эстонии в реке Нарва. Эта река демаркирует международную границу между двумя государствами.
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