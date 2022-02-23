Возможно вторжение РФ: власти Украины готовятся к сценарию уничтожения данных на серверах в Киеве

Даже если Россия возьмет под контроль правительственные учреждения, то украинская сторона может перемещаться в новые места, хранить данные, удалять данные и предотвращать захват всех этих данных.
Власти Украины готовятся к сценарию уничтожения данных на серверах и переносу конфиденциальной информации из Киева. Это будет сделано при вторжении РФ в столицу.
Об этом заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Украины Виктор Жора сказал в интервью Politico.
По его словам, даже если Россия возьмет под контроль правительственные учреждения, то украинская сторона "может перемещаться в новые места, хранить данные, удалять данные и предотвращать захват всех этих данных".
Правительство Украины начало централизацию своих компьютерных систем в 2014 году, после оккупации Россией Крыма, рассказал Жора. По его словам, эта мера усложнила проникновение в компьютеры, где хранятся секретные документы, подробные данные о населении и предоставляются такие услуги, как, например, пенсионные выплаты.
В случае вторжения украинские киберкоманды получат приказ "отключить доступ к этим аккаунтам", добавил Жора. Также украинские власти разработали планы по отключению центральных систем в Киеве и передаче копий данных на резервные позиции.
Напомним:
В случае полномасштабного нападения России на Украину и боевых действий в Киеве в столице проведут полную эвакуацию населения. В городе в этом случае останутся только работники критической инфраструктуры и армия.
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