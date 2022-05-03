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Возможность объявления войны с Украиной и "хлопки" в Белгороде: главные события ночи 3 мая 2022

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Возможность объявления войны с Украиной и "хлопки" в Белгороде: главные события ночи 3 мая 2022

Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные события ночи 3 мая 2022:

  • Президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая, считают американские и западные чиновники. Об этом пишет CNN. Читать дальше –>
  • Президент России Владимир Путин, управляющий армией мародеров, даже перестал скрывать, что знает обо всем, что делает его пушечное мясо. Штука в том, что поток украденного в Украине – это не только хаотический поток чужих матрасов, стиральных машин и ковров. Российская орда собственность украинского народа грабит централизованно. Читать дальше –>
  • Великобритания обещает Украине еще $375 миллионов военной помощи. Об этом пишет Reuters. Читать дальше –>
  • Ночью 3 мая пожар произошел на складе на Кудиновском шоссе в Богородском городском округе Подмосковья, здание горит по всей площади. Читать дальше –>
  • Взрыв раздался в полночь в центре русского Белгорода. В соцсетях жители публикуют видео, на которых слышен хлопок и сигнализацию авто после этого. Читать дальше –>

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