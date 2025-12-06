Возможность окончания войны: о чем говорил Зеленский со спецпредставителями США

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с начальником Генштаба Андреем Гнатовым и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым провели длительный и предметный, конструктивный телефонный разговор с американскими спецпредставителями — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

«Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом», — отметил президент.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что Украина настроена работать честно с американской стороной и дальше, чтобы реально принести мир.

«Договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой. Благодарю Президента Трампа за столь интенсивный подход к переговорам», — написал глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что ждет Рустема Умерова и генерала Гнатова с подробным отчетом.

«Не все можем обсудить по телефону, поэтому нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями. Наш подход — все должно быть способно сработать, каждая важная вещь для мира, безопасности и восстановления», — резюмировал президент.

Реклама

Напомним, ранее Стивен Виткофф сделал заявление о результатах переговоров с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.