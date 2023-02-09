Возможность продолжить тесную координацию, чтобы быстро реагировать на потребности Украины — Макрон о визите Зеленского

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца состоялась 8 февраля в Елисейском дворце – резиденции французских президентов.

Об этом говорится в заявлении на сайте главы Франции Эммануэля Макрона.

Французский президент поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского и немецкого канцлера Олафа Шольца в Париже.

«Это возможность еще раз подтвердить непоколебимую поддержку Украины Францией и Европой и продолжить тесную координацию, которая позволяет быстро и эффективно реагировать на нужды Киева», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

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Ранее СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку Украины в построении справедливого мира.

Украина может рассчитывать на нас в построении мира. Предложенный вами план – основа для дискуссий на пути, который должен привести нас к международной мирной конференции”, — отметил Макрон.

Напомним, что канцлер Германии Шольц заявил, что Германия будет продолжать оказывать военную помощь Украине "столько, сколько ей будет нужно".

"Россия не должна выиграть эту войну", – сказал Шольц.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибыл с официальным визитом в Великобританию. ТСН.ua собрал все подробности визита.

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