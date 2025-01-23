Возможность сокращения помощи от США: Зеленский прокомментировал

Президент сдержанно ответил на вопрос о поступлении американской военной поддержки.

Пока нет никаких изменений в поступлении в Украину военной помощи от Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на полях украинского павильона в Давосе, сообщает "NV".

"Пока все идет, как идет", — ответил глава государства на вопрос, ожидается ли сокращение помощи от Вашингтона.

Комментируя возможную подготовку встречи с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский сказал, что этому будут предшествовать несколько встреч их команд.

"Команды будут работать над встречами, будет несколько встреч, разных, командных встреч прежде. А потом будем работать уже над предстоящей встречей с президентом", — подчеркнул украинский президент.

Напомним, издание Associated Press сообщало, что Трамп приостановил все программы помощи США иностранным государствам на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики.

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