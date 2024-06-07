Возможность территориальных уступок России: Зеленский сделал заявление

Украина отвергает любые территориальные уступки агрессору России для завершения войны. Это только даст паузу Кремлю перед новой войной.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления перед Национальным собранием Франции.

"Может ли Путин выиграть войну? Нет, потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует, что 80 лет назад, что сейчас. А если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной. Гитлер преодолевал линию по линии, так же это делает сегодня Путин", - подчеркнул глава государства.

Зеленский убежден, что Украина сможет выиграть войну, которую начала Москва — как это сделали союзные войска во время Второй мировой.

"Можем ли мы выиграть эту битву? Бесспорно да. Мы можем. Украина. Украина, а, следовательно, Европа. Европа, а, следовательно, Франция. Я уверен в этом, равно как Франция. Франция верила в свободу, когда еще" День Д" еще не состоялся, но тот день высадки, как и день европейской победы, был неизбежен", — отметил украинский лидер.

Читайте также: