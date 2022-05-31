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Возможность выделения финансовой помощи от ЕС и запрет на экспорт российской нефти: главные события ночи 31 мая

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Возможность выделения финансовой помощи от ЕС и запрет на экспорт российской нефти: главные события ночи 31 мая

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные события ночи 31 мая:

  • Европейский Союз готов предоставить Украине 9 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил президент Европейского Совета Шарль Мишель. Читать дальше –>
  • Члены ЕС договорились ввести запрет на экспорт российской нефти. Пакет санкций включает и другие жесткие меры. Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден в День памяти в Америке напомнил о вторжении России в Украину. В этот день чтят память американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых США участвовали. Читать дальше –>
  • Послы стран "Группы семи" отреагировали на информацию о фильтрационных лагерях, организованных на временно захваченных Россией территориях. Читать дальше –>
  • У Европейского Союза нет иного выбора, чем еще больше приблизить Украину к себе. А решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз, которое лидеры ЕС должны рассмотреть уже через несколько недель, отвечает интересам Европы и имеет решительную поддержку со стороны Европарламента. Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецола. Читать дальше –>

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