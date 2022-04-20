Возможность выделения пакета помощи от США и обсуждения гарантий безопасности для Украины: пять главных событий ночи 20 апреля 2022

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных событий ночи 20 апреля 2022:
- США планируют предоставить еще один пакет военной помощи Украине на сумму 800 млн. долларов. Читать дальше –>
- Главы США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, а также руководители ЕС и НАТО провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили свои действия по поддержке Украины и предстоящим гарантиям безопасности. Читать дальше –>
- Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины охраняет воздушное пространство. На Востоке и Юге Украины противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск поражено 9 воздушных целей российских оккупантов. Читать дальше –>
- Оккупанты продолжают насильственно переселять украинцев с временно захваченных территорий в Россию, как это когда-то делала нацистская Германия. Об этом на заседании Совбеза ООН сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Читать дальше –>
- Россия должна согласиться на немедленное прекращение огня в Украине в гуманитарных целях. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковен. Читать дальше –>
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