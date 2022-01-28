"Возможности для компромисса нет": Лавров прокомментировал вероятность нападения на Украину

"Возможности для компромисса нет": Лавров прокомментировал вероятность нападения на Украину

Лавров пригрозил, что если с Западом не удастся договориться по "гарантиям безопасности", Кремль "примет ответные меры".

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность начала войны с Украиной.

Об этом он сказал в интервью росСМИ.

Министр страны-агрессора заверил, что Россия не хочет войн, "но и наступать грубо на свои интересы, игнорировать свои интересы тоже не позволит".

Что касается так называемых "гарантий безопасти", Лавров "похвалил" документ США и упрекнул НАТО.

"На фоне бумаги, которую нам прислали из НАТО, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатических приличий. От НАТО ответ настолько идеологизированный, он дышит исключительностью Северо-Атлантического альянса", — сказал глава внешнеполитического ведомства России.

Также он пригрозил, что:

Если США и страны Запада решатся на введение самого жесткого санкционного пакета, включающий отключение от системы SWIFT, это приведет к разрыву отношений между РФ и этими странами;

это приведет к между РФ и этими странами; Если с Западом не удастся договориться по "гарантиям безопасности", Кремль "примет ответные меры".

По словам Лаврова, "возможности для компромисса нет", ведь РФ не изменит свою позицию.

Напомним, что США и НАТО отказали России в требовании не принимать Украину в Альянс.

Ранее США направили России письменные ответы относительно "гарантий безопасности". Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что "гарантии безопасности" составлены в координации с Киевом.