Возможности окончания войны: Зеленский сообщил президентке ЕС о своем разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом и имеющихся дипломатических возможностях для завершения войны.

Об этом говорится в его сообщении в соцсетях в четверг, 7 августа.

«Украина стремится к реальному и честному окончанию этой войны, и для нас важно, что вся свободная Европа — с нами на этом пути», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил ясное видение президентки ЕС того, что объединенная Европа должна участвовать во всех процессах, которые касаются Украины, и выразил уверенность, что Украина будет частью Евросоюза.

«Евросоюз также будет иметь большое значение для реконструкции нашей страны после войны, и это один из самых больших десятилетий экономических проектов для всей Европы. Так что голос Европы будет звучать в дипломатии», — заявил он.

Ранее президент Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, проинформировав о переговорах с Трампом. После этого разговора он подчеркнул, что в ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и дальше будет затягивать войну.

Также украинский пидер пообщался с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом, отметив, что Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром.

Напомним, в вечернем обращении 6 августа президент Зеленский прокомментировал переговоры в Москве Виткоффа и Путина, выразив надежду, что теперь РФ будет больше склонна к миру.