Возможности окончания войны: Зеленский сообщил президентке ЕС о своем разговоре с Трампом
Украинский лидер отметил ясное видение президентки ЕС того, что объединенная Европа должна участвовать во всех процессах, которые касаются Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом и имеющихся дипломатических возможностях для завершения войны.
Об этом говорится в его сообщении в соцсетях в четверг, 7 августа.
«Украина стремится к реальному и честному окончанию этой войны, и для нас важно, что вся свободная Европа — с нами на этом пути», — подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер отметил ясное видение президентки ЕС того, что объединенная Европа должна участвовать во всех процессах, которые касаются Украины, и выразил уверенность, что Украина будет частью Евросоюза.
«Евросоюз также будет иметь большое значение для реконструкции нашей страны после войны, и это один из самых больших десятилетий экономических проектов для всей Европы. Так что голос Европы будет звучать в дипломатии», — заявил он.
Ранее президент Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, проинформировав о переговорах с Трампом. После этого разговора он подчеркнул, что в ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и дальше будет затягивать войну.
Также украинский пидер пообщался с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом, отметив, что Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром.
Напомним, в вечернем обращении 6 августа президент Зеленский прокомментировал переговоры в Москве Виткоффа и Путина, выразив надежду, что теперь РФ будет больше склонна к миру.