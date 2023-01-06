Возможности получения Украиной оружия и комментарии о "перемирии" Путина: главные новости ночи 6 января 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 6 января 2023 года:
- В ООН убеждены, что "рождественское перемирие" в войне не заменит справедливый мир. Читать дальше –>
- Есть высокая вероятность подрыва храмов на оккупированных территориях во время "рождественского перемирия" – InformNapalm. Читать дальше –>
- Дождитесь: Украина получит от союзников оружие, которое не удалось достать в 2022 году — Кулеба. Читать дальше –>
- Цель может быть только одна: победа Украины – Кулеба. Читать дальше –>
- "Цинизм": в Госдепе США прокомментировали "перемирие" Путина Читать далее –>
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