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Возможности получения Украиной оружия и комментарии о "перемирии" Путина: главные новости ночи 6 января 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2854
Время на прочтение
1 мин
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Возможности получения Украиной оружия и комментарии о "перемирии" Путина: главные новости ночи 6 января 2023 года

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 6 января 2023 года:

  • В ООН убеждены, что "рождественское перемирие" в войне не заменит справедливый мир. Читать дальше –>
  • Есть высокая вероятность подрыва храмов на оккупированных территориях во время "рождественского перемирия" – InformNapalm. Читать дальше –>
  • Дождитесь: Украина получит от союзников оружие, которое не удалось достать в 2022 году — Кулеба. Читать дальше –>
  • Цель может быть только одна: победа Украины – Кулеба. Читать дальше –>
  • "Цинизм": в Госдепе США прокомментировали "перемирие" Путина Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2854
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