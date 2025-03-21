Возможны ли 30 дней без войны: Фесенко подробно о вероятных сценариях переговоров

По мнению Фесенко, если мирные переговоры зайдут в тупик, либо будут сорваны, и война возобновится, то Трамп может потерять интерес к Украине.

Украинский политолог Владимир Фесенко рассказал, возможны ли 30 дней прекращения огня и последующее завершение войны.

О вероятных сценариях развития ситуации вокруг мирных переговоров эксперт написал на своей странице в Facebook.

Он обратил внимание, что на фоне переговоров США с РФ с одной стороны и США с Украиной с другой, впервые с весны 2022 года, когда были прерваны мирные переговоры, вновь возникла потенциальная возможность прекращения войны в Украине.

Удастся ли договориться про 30 дней перемирия или про полное завершение военных действий

По мнению Фесенко, Путин оказался перед дилеммой – Трамп или Украина.

"С одной стороны, Путину явно очень хочется продолжить большую переговорную игру с Трампом с выходом на некую "Большую сделку" между США и Россией. С другой стороны, идея-фикс для Путина – уничтожение Украины как независимого и прозападного государства. Ради этого он и начинал нынешнею войну против Украины", – говорит эксперт.

Возможные сценарии дальнейшего развития ситуации с мирными переговорами, по мнению Фесенко

1. Прямые мирные переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США.

"Стороны договариваются о прекращении огня (частичном или полном, на 30 дней или другой срок, скорее всего, о поэтапном прекращении огня) с одновременным принятием политического заявления о продолжении мирных переговоров для достижения всеобъемлющего мирного договора", – пишет политолог.

Он предполагает, что в этом случае США могут отменить часть санкций против России. А далее все зависит от того, будет ли продолжено прекращение огня через 30 дней и насколько результативно будут идти мирные переговоры.

1-А. Прекращение огня продолжается после 30-дневного перемирия.

В таком случае, считает Фесенко, США отменяют еще часть санкций против России.

"Война постепенно прекращается, но стороны не смогут достичь всеобъемлющего мирного соглашения из-за принципиальных противоречий по вопросу о статусе оккупированных территорий и ряду других проблем. Вместо этого может быть подписано политическое соглашение по тем вопросам, по которым стороны смогут найти компромисс", – пишет политолог.

1-Б. 30-дневное перемирие срывается из-за многочисленных нарушений, либо не продлевается.

При таком сценарии военные действия возобновляются. Мирные переговоры могут продолжиться, но могут быть и прекращены с последующим возобновлением, считает Фесенко.

2. Мирные переговоры начинаются, но затягиваются на неопределенное время и не приводят к прекращению огня.

В таком случае, одновременно продолжаются и мирные переговоры, и военные действия.

3. Мирные переговоры заходят в тупик.

"После этого мирные переговоры прекращаются, война продолжается", – предполагает Фесенко.

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На данный момент более вероятным эксперт называет первый сценарий.

"Первый этап – прекращение огня по портам и объектам энергетической инфраструктуры. Если это соглашение будет выполняться, то второй этап – прекращение огня в воздухе и на море. Третий и наиболее сложный этап – прекращение огня на суше", – пишет политолог.

Он считает, что довольно сложно будет достичь полного прекращения огня до Пасхи (20 апреля).

Демилитаризованная зона

По мнению Фесенко, для устойчивого и стабильного прекращения огня желательно создать вдоль линии соприкосновения нейтральную и демилитаризованную зону, из которой необходимо вывести все тяжелое вооружение. То же самое желательно сделать и вдоль российско-украинской границы.

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Фесенко обращает внимание на проблему ввода миротворцев: РФ категорически против участия стран НАТО в роли миротворцев, а Украина будет против участия стран ОДКБ (военных союзников России) в роли миротворцев.

"И тогда для формирования корпуса миротворцев придется искать относительно нейтральные страны, которые устроят и Россию, и Украину. Некоторые политики и эксперты считают, что своих миротворцев для обеспечения перемирия в Украине могут предоставить Китай и Индия, либо другие страны, не вовлеченные в конфликт. Но пока это сугубо теоретические предположения", – считает эксперт.

Что будет делать Трамп, если мирные переговоры зайдут в тупик

По мнению Фесенко, если мирные переговоры зайдут в тупик, либо будут сорваны, и война возобновится, то Трамп через некоторое время может потерять интерес к Украине и мирным переговорам, а также и к попыткам договориться с Путиным.

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"Если в случае продолжения военных действий России не удастся добиться существенных успехов, и война надолго застрянет в позиционной фазе, то через некоторое время (возможно в конце 2025 года) будут предприняты новые попытки возобновления переговоров о завершении войны в Украине, но, видимо, уже без участия США", – подытожил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ООН не может обеспечить безопасность Украины.

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