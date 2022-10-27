"Возможны провокации со стороны Украины с применением "грязной бомбы": какую дезинформацию распространяет враг

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 26 октября 2022 года оккупанты распространили:

Дезинформацию

В МО РФ сообщили, что «состоялись телефонные переговоры Сергея Шойгу с министрами обороны Индии и Китая, во время которых он довел до коллеги свою обеспокоенность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Дезинформацию

Президент России Владимир Путин провел встречу с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, во время которой заявил: «Серьезные вызовы формирует «черный рынок» действующего в Украине оружия, в контрабанде которого принимают участие трансграничные преступные группы» .

Дезинформацию

Посол РФ в Австрии Д. Любинский заявил: «С началом СВО в Украине вынуждены констатировать демонстративный отход руководства Австрии от установившейся трактовки нейтрального статуса в сторону его исключительно военного измерения. Все более отчетливо проявляется эрозия этого основополагающего для австрийской государственности принципа».

Российская дезинформация о "грязной бомбе"

Напомним, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Владимир Путин обвинили Украину в якобы создании "грязной бомбы" и подготовке атаки на собственной территории с последующим обвинением в адрес Москвы.

В ответ в украинской разведке сообщили, что заявления властей РФ – это психологическая и геополитическая операция, чтобы заставить украинцев принять факт оккупации и вести переговоры.

Заметим, что "грязная бомба" – смесь взрывчатки с радиоактивными частицами или порошком. Когда взрывается взрывчатка, радиоактивные частицы рассеиваются над определенной территорией.

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