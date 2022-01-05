Возможны разные сценарии вторжения РФ в Украину: Латвия призвала ЕС и НАТО быть готовыми к угрозам

Возможны разные сценарии вторжения РФ в Украину: Латвия призвала ЕС и НАТО быть готовыми к угрозам

Это может быть как полномасштабная война, так и локальные операции.

ЕС и НАТО должны активнее готовиться к разным сценариям вторжения России в Украину.

Об этом в эфире Латвийского телевидения заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, пишет Delfi.

Так, он выразил мнение, что это может быть как полномасштабная война, так и локальные операции и подчеркнул, что планирует обратить внимание на необходимость более активной подготовки к угрозе, в частности, возможных дальнейших гибридных действий России против Украины.

"Мы сейчас обсуждаем очень жесткие сценарии – полномасштабное вторжение в Украину, полномасштабные санкции экономического реагирования. Но необходимо учитывать, что возможны и другие сценарии – более мелкие операции, разные элементы гибридной войны, и я думаю, что как НАТО, так и ЕС должны работать в этом направлении", — отметил Ринкевичс.

Напомним, ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран-членов НАТО 7 января срочно обсудят военное наращивание Российской Федерации возле границ Украины.

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