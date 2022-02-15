Возможный наплыв беженцев из Украины в ЕС в случае вторжения России: у Брюсселя есть план действий на разные случаи

В Берлине пока не видят причин для возможного наплыва.
Еврокомиссия готовится к возможному наплыву беженцев из Украины в ЕС в случае вторжения российских войск в Украину.
Об этом заявила в понедельник, 14 февраля, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант, пишет DW.
"Мы очень тесно сотрудничаем с нашими странами-партнерами, чтобы обеспечить необходимую оперативную поддержку в любое время", – отметила она.
По словам Спинант, вместе с пакетом возможных санкций существуют планы действий для разных аспектов – энергоснабжения, экономических последствий, а также в случае обострения ситуации с мигрантами и беженцами.
Представитель ЕС не назвала конкретных планов, однако сослалась на пакет мер по миграции и предоставлению убежища, который предложила Еврокомиссия в сентябре 2020 года.
В свою очередь верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 14 февраля заявил, что дипмиссия в Киеве остается открытой и будет оказывать поддержку гражданам европейского сообщества.
В Берлине пока не ожидают большого наплыва украинских беженцев в Германию. Представитель МВД ФРГ заявил, что пока нет никаких признаков, свидетельствующих о возможности такой динамики. В то же время в ведомстве очень внимательно следят за ситуацией — вместе с Еврокомиссией и федеральным правительством.
Напомним:
Ранее заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что в случае военного вторжения России польские пограничники должны быть готовы к миллиону беженцев из Украины.
Кроме того, на фоне возможной российской агрессии в городах на западе Украины резко увеличился спрос на недвижимость. Жилье и офисы бронируют жители восточных и южных регионов, реже – столицы. В разговорах с риелторами потенциальные арендаторы не скрывают, что хотели бы пересидеть опасность.
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