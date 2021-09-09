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Возможный третий локдаун и диалог с врагом — сегодня в ток-шоу "Право на владу"

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Возможный третий локдаун и диалог с врагом — сегодня в ток-шоу "Право на владу"

В четверг, 9 сентября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 9 сентября обсудят текущую ситуацию с коронавирусной болезнью и подискутируют о вероятности очередного локдауна в Украине.

Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук во время эфира, а также эксперты, политики и гости студии подискутируют, повлечет ли увеличение количества больных коронавирусом очередной локдаун. В "Праве на владу" поговорят о том, каким он будет на этот раз и о причинах такой ситуации. Эксперты и политики также попытаются ответить на вопрос, почему украинцы несмотря на угрозу не спешат прививаться, и получат ли помощь те, кто из-за ограничений снова останется без заработка.

Во второй части программы обсудят целесообразность переговоров Украины о мире с Москвой. Наталья Мосейчук вместе с экспертами проведет дискуссию о том, существует ли альтернативная стратегия и возможно ли ее реализовать с нынешней властью России.

В программе примут участие:

  • заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин,
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
  • секретарь СНБО Алексей Данилов,
  • глава партии «Слуга народа», первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко,
  • глава фракции «Голос» Ярослав Железняк,
  • народный депутат, группа "За будущее" Игорь Гузь,
  • журналист Дмитрий Гордон,
  • президент Грузии (2004-2013 года), глава Исполнительного комитета реформ Саакашвили,
  • народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич,
  • соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко,
  • чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси (2010-2011 года) Роман Бессмертный,
  • журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина,
  • эпидемиолог, доктор медицинских наук Наталья Виноград,
  • врач-реаниматолог (Израиль) Борис Брыль,
  • адвокат, блогер (Россия) Марк Фейгин.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 9 сентября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

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