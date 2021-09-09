Возможный третий локдаун и диалог с врагом — сегодня в ток-шоу "Право на владу"

В четверг, 9 сентября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".
В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 9 сентября обсудят текущую ситуацию с коронавирусной болезнью и подискутируют о вероятности очередного локдауна в Украине.
Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук во время эфира, а также эксперты, политики и гости студии подискутируют, повлечет ли увеличение количества больных коронавирусом очередной локдаун. В "Праве на владу" поговорят о том, каким он будет на этот раз и о причинах такой ситуации. Эксперты и политики также попытаются ответить на вопрос, почему украинцы несмотря на угрозу не спешат прививаться, и получат ли помощь те, кто из-за ограничений снова останется без заработка.
Во второй части программы обсудят целесообразность переговоров Украины о мире с Москвой. Наталья Мосейчук вместе с экспертами проведет дискуссию о том, существует ли альтернативная стратегия и возможно ли ее реализовать с нынешней властью России.
В программе примут участие:
- заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин,
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
- секретарь СНБО Алексей Данилов,
- глава партии «Слуга народа», первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко,
- глава фракции «Голос» Ярослав Железняк,
- народный депутат, группа "За будущее" Игорь Гузь,
- журналист Дмитрий Гордон,
- президент Грузии (2004-2013 года), глава Исполнительного комитета реформ Саакашвили,
- народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич,
- соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко,
- чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси (2010-2011 года) Роман Бессмертный,
- журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина,
- эпидемиолог, доктор медицинских наук Наталья Виноград,
- врач-реаниматолог (Израиль) Борис Брыль,
- адвокат, блогер (Россия) Марк Фейгин.
Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 9 сентября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.