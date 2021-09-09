Возможный третий локдаун и диалог с врагом — сегодня в ток-шоу "Право на владу"

Возможный третий локдаун и диалог с врагом — сегодня в ток-шоу "Право на владу"

В четверг, 9 сентября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 9 сентября обсудят текущую ситуацию с коронавирусной болезнью и подискутируют о вероятности очередного локдауна в Украине.

Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук во время эфира, а также эксперты, политики и гости студии подискутируют, повлечет ли увеличение количества больных коронавирусом очередной локдаун. В "Праве на владу" поговорят о том, каким он будет на этот раз и о причинах такой ситуации. Эксперты и политики также попытаются ответить на вопрос, почему украинцы несмотря на угрозу не спешат прививаться, и получат ли помощь те, кто из-за ограничений снова останется без заработка.



Во второй части программы обсудят целесообразность переговоров Украины о мире с Москвой. Наталья Мосейчук вместе с экспертами проведет дискуссию о том, существует ли альтернативная стратегия и возможно ли ее реализовать с нынешней властью России.



В программе примут участие:

заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин,

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

секретарь СНБО Алексей Данилов,

глава партии «Слуга народа», первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко,

глава фракции «Голос» Ярослав Железняк,

народный депутат, группа "За будущее" Игорь Гузь,

журналист Дмитрий Гордон,

президент Грузии (2004-2013 года), глава Исполнительного комитета реформ Саакашвили,

народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич,

соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко,

чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси (2010-2011 года) Роман Бессмертный,

журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина,

эпидемиолог, доктор медицинских наук Наталья Виноград,

врач-реаниматолог (Израиль) Борис Брыль,

адвокат, блогер (Россия) Марк Фейгин.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 9 сентября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

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