Возможный визит Зеленского в США и помощь Всемирного банка: главные новости ночи 21 декабря 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 21 декабря 2022 года:
- Зеленский может приехать в Вашингтон и выступить в Конгрессе: СМИ сообщили подробности Читать далее –>
- Внезапный визит: Зеленский посетит Белый дом, где пообщается с Байденом — CNN Читать далее –>
- В соцсетях вычислили вероятный самолет, на котором Зеленский якобы может направляться в США .
- Зеленский уже направляется в Вашингтон — CNN Читать далее –>
- Дополнительная помощь: Всемирный банк выделит средства Украине в размере $610 миллионов Читать дальше –>
Читайте также:
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы