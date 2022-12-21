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Возможный визит Зеленского в США и помощь Всемирного банка: главные новости ночи 21 декабря 2022

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
5102
Время на прочтение
1 мин
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Возможный визит Зеленского в США и помощь Всемирного банка: главные новости ночи 21 декабря 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 21 декабря 2022 года:

  • Зеленский может приехать в Вашингтон и выступить в Конгрессе: СМИ сообщили подробности Читать далее –>
  • Внезапный визит: Зеленский посетит Белый дом, где пообщается с Байденом — CNN Читать далее –>
  • В соцсетях вычислили вероятный самолет, на котором Зеленский якобы может направляться в США .
  • Зеленский уже направляется в Вашингтон — CNN Читать далее –>
  • Дополнительная помощь: Всемирный банк выделит средства Украине в размере $610 миллионов Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
5102
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